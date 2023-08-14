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В міській дитячій поліклініці №23 діти до 18 років можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

В міській дитячій поліклініці №23 діти до 18 років можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу

Департамент охорони здоров’я інформує, що в Міській дитячій поліклініці №23 діти до 18 років можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

До переліку безоплатних медичних послуг входить:

ургентна та планова стоматологічна допомога дітям; проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної та планової допомоги;

профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років; своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення);

надання невідкладної допомоги дитині; проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги.

Також стоматологічні кабінети відкриті у дитячих поліклініках №7 та 13. Крім того, планується організувати роботу дитячого стоматолога у поліклініці №12 та в амбулаторії №3 (вул. Метробудівників, 24).

Агентство Телевидения Новости

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