Департамент охорони здоров’я інформує, що в Міській дитячій поліклініці №23 діти до 18 років можуть отримати безоплатну стоматологічну допомогу за Програмою медичних гарантій.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

До переліку безоплатних медичних послуг входить:

ургентна та планова стоматологічна допомога дітям; проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної та планової допомоги;

профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років; своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування (за винятком загального знеболення);

надання невідкладної допомоги дитині; проведення хірургічних втручань під час надання ургентної стоматологічної допомоги.

Також стоматологічні кабінети відкриті у дитячих поліклініках №7 та 13. Крім того, планується організувати роботу дитячого стоматолога у поліклініці №12 та в амбулаторії №3 (вул. Метробудівників, 24).

Агентство Телевидения Новости