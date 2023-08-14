Екоактивісти, які намагаються врятувати річку Жихорець, написали заяву у поліцію

13 серпня харківські екоактивісти зібралися на традиційну недільну толоку, щоб продовжити чистити річку Жихорець. Ця толока стала вже 21 за рахунком. Працювали у верхів’ях яру Мокрий Жихор зі сторони ХТЗ, де навкруги утворилося справжнє сміттєзвалище.

Під час прибирання сміття сортується – активісти складають окремо покришки, каміння і залишки асфальту, окремо гілля, все інше сміття пакують в мішки.

Цього разу вирішили викликати до яру поліцію, щоб зареєструвати у Журналі єдиного обліку кримінальних правопорушень факт забруднення природних (земельних і водних) ресурсів у результаті протиправних діянь у вигляді багаторічної (понад 12 років) бездіяльності посадових осіб. Поліція приїхала, відповідні заяви їй передали. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповіла одна з учасниць акції Галина Краснобрижа.

«Показуємо річку і каналізаційну трубу зі сторони приватного сектору. Її до цього часу ніхто не демонтував, не зважаючи на наші неодноразові офіційні звернення», – написала активістка.

Також під час розбирання завалів було активісти знайшли схованку з патронами, які передали правоохоронцям.

Агентство Телевидения Новости