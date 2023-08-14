Щойно вояки рф обстріляли Козачу Лопань: є загиблий та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік.

Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми, повідомляє ХОВА.

Постраждалі доставлені до медичних закладів.

Окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок цього постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

Окрім того, вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка.

Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00.

Також було пошкоджено будинок потерпілої.

Агентство Телевидения Новости