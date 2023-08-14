Сегодня 13:14
Просмотров: 107
Щойно вояки рф обстріляли Козачу Лопань: є загиблий та поранені
Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік.
Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми, повідомляє ХОВА.
Постраждалі доставлені до медичних закладів.
Окупанти обстріляли село Подоли Куп’янського району. Внаслідок цього постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.
Окрім того, вранці в Ізюмі до лікарні з мінно-вибуховою травмою надійшла 42-річна жінка.
Вона отримала поранення під час обстрілу близько 01:00.
Також було пошкоджено будинок потерпілої.