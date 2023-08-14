Вбивав військовополонених: СБУ викрила ватажка рашистської бригади «Призрак»

Співробітники СБУ встановили особисту причетність ватажка бригади російсько-окупаційних військ «Призрак» до ще одного воєнного злочину, пов’язаного з умисним вбивством українського військовополоненого.

За даними слідства, 57-річний ватажок «Призраку» на прізвисько «Шаман» з перших днів війни разом з російськими військами брав участь в окупації Харківщини, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Встановлено, що він жорстоко поводився з українськими військовополоненими, бив їх та катував, позбавляв медичної допомоги, а також віддавав накази про вчинення таких дій.

У березні минулого року, під час окупації с. Вільхівка у передмісті Харкова, за наказом «Шамана» військовослужбовці зс рф під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю вказаних трьох представників територіальної оборони України, посадили до автомобіля та вивезли, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За наказом «Шамана» український військовополонений, який був важко поранений та стікав кров’ю, був застрелений з автомата.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости