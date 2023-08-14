В Австралії зняли рідкісні кадри кита, що стоїть на голові

На кадрах видно, як хвіст кита ні з того ні з сього з’являється з морських глибин і ніби застигає на горизонті в якомусь невідомому жесті.

Відео вдалося зняти австралійській зірці TikTok Броді Моссу, під час прогулянки в прозорій байдарці в океані, повідомляє Фокус із посиланням на Science Alert.

За словами чоловіка, те, що сталося, вельми шокувало його — він рухався в байдарці, коли поверхня океану розверзлася і з неї з’явився хвіст горбатого кита.

Броді зупинився, щоб зняти кита, але тут почалося найдивовижніше — хвіст, здавалося, просто завис над океаном.

Горбатий кит ніби демонстрував «стійку на голові»” і майже не ворушився.

На кадрах також видно, що поки один горбач стояв догори дриґом навколо нього плавав інший кит.

Броді помістив камеру у воду і на кадрах видно, як малюк ніжно лежить головою на грудях дорослої особини, яка, ймовірно, є його матір’ю.

Крім того, на камеру вдалося записати, як два кити співають один одному.

Дослідники зазначають, що таку дивну поведінку китів насправді можна спостерігати лише зрідка: за такою дивною поведінкою вже були помічені горбаті, сірі, гренландські та південні кити.

Інші вважають, що така дивна поведінка може бути пов’язана з відпочинком: мати перевертається головою донизу, щоб відпочити, але мати змогу стежити за своїм дитинчам.

Ще одним імовірним поясненням є бажання охолонути — припускають, що «вітрильний хвіст» може допомогти в терморегуляції.

Хвіст кита, як зазначають дослідники в бразильському дослідженні, сильно васкуляризований, що означає, що його можна використовувати для досить ефективного поглинання або виділення тепла з тіла.

Агентство Телевидения Новости