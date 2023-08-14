В харківській міськраді скасували торги на проєкт будівництва у Саржиному Яру

Харківська міська рада відмовилася від проведення торгів на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва багатоцільового центру у Саржиному Яру.Про це сьогодні, 14 серпня, під час брифінгу сказав заступник директора Департаменту ЖКГ Харківської міської ради Євген Пасінов, пише видання Думка. За його словами, відбулася нарада у мерії, під час якої замовник проєкт КП «Харківзеленбуд» (Департамент ЖКГ Харківської міської ради) не зміг захистити технічне завдання, а саме локацію для центру.«Прийнято рішення відмінити торги», – сказав Пасінов.За його словами, тепер будуть змінені технічні вимоги, замовник буде розглядати як цю, так і інші земельні ділянки для будівництва.Пасінов підкреслив, що за новими технічними вимогами у центрі не буде офісних приміщень.«Від цієї ділянки ніхто не відмовився, – сказав представник мерії. – Поки що відмовилися від проєктно-кошторисної документації».

Як раніше повідомлялося раніше, на початку серпня стало відомом, що спеціалізоване комунальне підприємство «Харківзеленбуд» оголосило тендер з виготовлення проєктної документації на будівництво багатофункціонального центру по проспекту Науки (у районі метро «Ботанічний сад», на території Саржиного Яру).

За словами архітекторки Ольги Клейтман (керівниця архітектурної студії SBM Studio, яка займалася проєктом реконструкції Саржиного Яру у 2020 році), центр планують побудувати на площі 1,7 гектара, що становить 10% площі всього парку.

Перший заступник директора Департаменту ЖКГ Харківської міськради Олексій Богач заявляв, що на будівництво центру не виділятимуть кошти з бюджету Харкова.

«У цьому багатофункціональному центрі будуть розташовані і медичні послуги, і пункти незламності, і моменти, щоб можна було зібрати наших школярів та студентів. Місто не являється замовником. Ми замовимо тільки проєктні роботи, а далі за національний бюджет будуть виконуватися роботи з розбудови цього об’єкту», – сказав Богач.

Директор Департаменту зв’язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міської ради Юрій Сідоренко також заявляв, що Саржин Яр начебто не постраждає внаслідок будівництва багатофункціонального центру.

13 серпня група активістів провела «пікнік» проти будівництва у Саржиному Яру. Вони збирали підписи проти забудови Саржиного Яру та зачитали звернення до президента Володимира Зеленського і Харківської міської ради. Активісти наголосили, що забудова зеленої зони, по-перше, призведе до руйнування цілісної екосистеми парку, а, по-друге, є «нецільовим використанням 180 млн грн бюджетних гривень с Фонду ліквідації наслідків війни».

Агентство Телевидения Новости