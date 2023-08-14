З Куп’янщини евакуювали 248 людей, у тому числі 90 дітей – Олег Синєгубов

Триває евакуація цивільного населення з небезпечних населених пунктів Куп’янського району. Як повідомив начальник Харківської ОВА, за минулу добу з громад, що постійно перебувають під ворожими обстрілами, евакуювали 44 людини, в тому числі 19 дітей та 2 особи з інвалідністю.

Усього за період з 9 серпня 2023 року евакуйовано 248 людей, з них 90 дітей. Усі евакуйовані отримують медичну, правову, психологічну та гуманітарну допомогу. Ті, хто цього потребує, забезпечуються безкоштовним тимчасовим житлом.

«Дякуємо усім, хто допомагає здійснювати евакуацію. Зокрема, волонтерам Єдиного координаційного гуманітарного центру, Нацполіції, ДСНС, представникам місцевої влади», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости