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У Руській Лозовій відновлено 80% електромереж

У Руській Лозовій відновлено 80% електромереж

Енергетики завершують роботи з відновлення електропостачання села Руська Лозова Харківського району. На сьогодні там відновлено 80% електромереж.

Внаслідок дій російських окупантів в селі було пошкоджено або знищено близько 90% енергетичного обладнання, повідомили в ХОВА.

Фахівці “Харківобленерго” були змушені замінити в селі чотири знищені обстрілами трансформаторні підстанції, а ще на чотирьох підстанціях замінено трансформатори. Також в населеному пункті встановлено 400 нових опор.

Для повного відновлення електропостачання Руської Лозової залишилося замінити ще 100 опор, підключити три підстанції з 18-ти, та завершити ремонт високовольтних ліній. За розрахунками спеціалістів, усі споживачі села отримають доступ до електропостачання вже наприкінці вересня цього року.

Агентство Телевидения Новости

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