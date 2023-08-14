Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:35
Просмотров: 59

Харківський вікенд: патрульні зупинили 34 нетверезих водіїв та склали 338 постанов за порушення ПДР

Харківський вікенд: патрульні зупинили 34 нетверезих водіїв та склали 338 постанов за порушення ПДР

За минулі вихідні, 12 та 13 серпня, харківські патрульні опрацювали 688 викликів. Поліцейські виявили 34 водіїв з ознаками сп’яніння, 12 осіб, які мали при собі, ймовірно, наркотичні речовини та склали 352 постанови, з яких 338 за порушення ПДР.

Про це повідомляє УПП Харківської області.

Також інспектори притягнули до відповідальності 18 пішоходів за порушення ними ПДР.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 