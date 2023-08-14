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Харківський вікенд: патрульні зупинили 34 нетверезих водіїв та склали 338 постанов за порушення ПДР
За минулі вихідні, 12 та 13 серпня, харківські патрульні опрацювали 688 викликів. Поліцейські виявили 34 водіїв з ознаками сп’яніння, 12 осіб, які мали при собі, ймовірно, наркотичні речовини та склали 352 постанови, з яких 338 за порушення ПДР.
Про це повідомляє УПП Харківської області.
Також інспектори притягнули до відповідальності 18 пішоходів за порушення ними ПДР.