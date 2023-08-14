Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень: наслідки обстрілів Харківського та Чугуївського районів

14 серпня близько 11:30 російські військові обстріляли центр смт Козача Лопань Харківського району. Попередньо, це був танковий обстріл.

Загинув 33-річний цивільний чоловік. Отримали поранення троє мирних мешканців: чоловіки віком 43, 55 та 68 років. Всіх госпіталізовано до лікарні, повідомляє прокуратура Харківської області.

Пошкоджено магазин, адмінбудівлю та житлові будинки.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Також 14 серпня близько 14:00 російські військові з артилерії обстріляли село Бугаївка Чугуївського району. Поранено 14-річного хлопчика та 75-річну жінку. Їх госпіталізовано до лікарні.

Пошкоджено житловий будинок, господарчі споруду та приватні автомобілі.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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