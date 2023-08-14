Лозівський район: ДСНСники врятували дівчинку, яка впала у зливний колодязь ставка

14 серпня до рятувальників надійшла інформація про те, що у зливний колодязь місцевого ставка села Домаха Лозівського району впала дитина.

До місця події виїхало відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної часини з Лозової. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на дні зливного колодязя знаходиться 16-річня дівчинка, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Пірнаючи з цієї бетонної споруди у воду, вона підковзнулась та впала вниз колодязя на глибину близько 4 метрів. На щастя колодязь був майже порожній, в ньому на дні було лише сміття та гілки, тому дівчинка, падаючи, майже не зазнала ушкоджень.

Рятувальники за допомогою пожежного поясу та мотузки підняли на поверхню та передали медикам. У лікарні дівчинці надали медичну допомогу та відпустили додому.

Агентство Телевидения Новости