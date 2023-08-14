Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:33
Просмотров: 65

Евакуація з Куп’янського району: правоохоронці за день вивезли 60 громадян

Евакуація з Куп’янського району: правоохоронці за день вивезли 60 громадян

14 серпня правоохоронці вивезли з небезпечних населених пунктів близько 60 людей, серед яких 6 дітей.

Понад 30 поліцейських об’їжджали селища і села Куп’янського району, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, та допомагали громадянам виїхати, повідомляє ГУНП Харківської області.

«Чоловіків, жінок та дітей доставили у безпечне місце, де вони будуть забезпечені усім необхідним», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 