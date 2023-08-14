Евакуація з Куп’янського району: правоохоронці за день вивезли 60 громадян

14 серпня правоохоронці вивезли з небезпечних населених пунктів близько 60 людей, серед яких 6 дітей.

Понад 30 поліцейських об’їжджали селища і села Куп’янського району, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, та допомагали громадянам виїхати, повідомляє ГУНП Харківської області.

«Чоловіків, жінок та дітей доставили у безпечне місце, де вони будуть забезпечені усім необхідним», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости