Замість Цілиноградської – Мирослава Мисли, замість Маяковського – Хвильового: на Харків чекає низка перейменувань

У Харкові стартувало обговорення щодо перейменування низки вулиць: консультації з громадськістю щодо перейменування п’яти об’єктів топоніміки проводяться у формі електронного опитування.

Харків’янам пропонують перейменувати низку вулиць на честь загиблих захисників України, а саме: вул. Оренбурзьку назвати на честь братів Гипиків (Ярослав та Богдан Гипики загинули під час оборони Маріуполя), вул. Цілиноградську – на честь добровольця окремого батальйону «Карпатська Січ» Мирослава Мисли (загинув поблизу селища Кримське на Луганщині). Про це повідомляється на сайті міськради. Також пропонується перейменувати кілька топонімів на честь видатних українських діячів, зокрема, пров. Петрашевського назвати на честь фундатора української військової авіації, хіміка-винахідника Петра Франка (сина письменника Івана Франка), пров. Халтуріна – на честь фізика-теоретика, академіка Ісака Померанчука (співпрацював з О. І. Ахієзером та Л. Д. Ландау), а вул. Маяковського – на честь українського письменника, одного з основоположників пореволюційної української прози Миколи Хвильового.

Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.

Також подати пропозиції (зауваження) щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: kanc@city.kharkov.ua або за тел.: (057) 760-73-69. Термін подання пропозицій – з 14 до 17 серпня включно.

Агентство Телевидения Новости