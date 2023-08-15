На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Загризового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 серпня. 538 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційний удар по території України, застосувавши 8 ракет «Калібр» та 15 іранських ударних дронів Shahed-136/131 по Одеській області. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами нашої протиповітряної оборони усі ракети «Калібр» та БпЛА було знищено.

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торговельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексам противника.

Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости