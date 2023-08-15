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Знищено 16 крилатих ракет: в Повітряних Силах розповіли, звідки окупанти били по Україні

Знищено 16 крилатих ракет: в Повітряних Силах розповіли, звідки окупанти били по Україні

15 серпня близько 4:00 окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:

4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації  (аеродроми базування Енгельс,  Олєнєгорськ);

4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Агентство Телевидения Новости

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