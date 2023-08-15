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Дев’ять поранених, один загиблий: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Дев’ять поранених, один загиблий: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

У селі Подоли Куп’янського району зазнали поранення та були госпіталізовані 44-річна жінка та 51-річний чоловік, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу з танків смт Козача Лопань Харківського району загинув 50-річний чоловік. Зазнали поранення чоловіки 34, 44 та 68 років та 72-річна жінка.

У селі Бугаївка Чугуївського району обстрілом пошкоджено три адмінбудівлі та два приватних будинки. Зазнали поранення жінки 75 та 62 років, а також хлопець 14 років.

У селі Чернещина Ізюмського району, пошкоджено два приватні будинки та електромережу.

Внаслідок мінометного обстрілу села Веселе Харківського району зруйновано приватний будинок, господарчі споруди, сталася пожежа.

Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5 га території та знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.

Агентство Телевидения Новости

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