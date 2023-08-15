За добу поліція Харківщини перевірила 65 підозрюваних у диверсійній діяльності та затримала озброєного чоловіка в метро

Упродовж доби поліція забезпечила реагування на 1255 звернень від мешканців Харківщини.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 65 осіб, повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1870 транспортних засобів.

В ході відпрацювання на станції метро поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

На іншій станції працівники відділу поліції в метрополітені виявили у 41-річного чоловіка гранату та запал до неї.

Правоохоронці склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 6 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8851 воєнний злочин, з яких найбільше 8071 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 711 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости