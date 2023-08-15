За добу рятувальники Харківщини тричі гасили пожежі після обстрілів

Протягом доби з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

1 – чергування;

6 – інші виїзди.

Протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.

Вранці 14 серпня внаслідок масованого обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у селі Курилівка Куп’янського району. Горіли господарчі споруди на площі 250 кв. метрів. Жертв та постраждалих немає.

Також у селі Веселе Липецької громади Харківського району горіла господарча споруда на площі 50 кв. метрів, зруйновано будівлю гаражу та приватний будинок. Від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 6 осіб особового складу.

Ще одна пожежа спричинена ворожими обстрілами сталася у селі Бугаївка Вовчанської громади Чугуївського району. Горів дах господарчої споруди на площі 10 кв. метрів. Пошкоджено три адміністративні будівлі та два приватних будинки. Постраждали дві жінки 1948 р.н та 1961 р.н. та дитина 2009 р.н. Госпіталізовані до медичного закладу Харкова.

Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до с. Козача Лопань Харківського району. В результаті обстрілу загинув чоловік 1989 р.н. Також постраждало 3 чоловіка 1989, 1979 та 1955 р.н., та жінка 1951 р.н. З пораненнями госпіталізовані до медичних закладів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости