Публічно підтримувала «руський мир»: жительку Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі

З початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну жителька Куп’янська публічно раділа окупантам. Маючи антиукраїнські погляди, підозрювана заперечувала збройну агресію рф і стверджувала, що «россия здесь навсегда».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також підозрювана закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.

Жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України), повідомили в ГУНП Харківської області.

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости