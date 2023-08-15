Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:38
Просмотров: 82

Публічно підтримувала «руський мир»: жительку Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі

Публічно підтримувала «руський мир»: жительку Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі

З початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну жителька Куп’янська публічно раділа окупантам. Маючи антиукраїнські погляди, підозрювана заперечувала збройну агресію рф і стверджувала, що «россия здесь навсегда».

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Також підозрювана закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.

Жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України), повідомили в ГУНП Харківської області.

Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 