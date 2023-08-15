Публічно підтримувала «руський мир»: жительку Куп’янська підозрюють у колабораціонізмі
З початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну жителька Куп’янська публічно раділа окупантам. Маючи антиукраїнські погляди, підозрювана заперечувала збройну агресію рф і стверджувала, що «россия здесь навсегда».
Про це повідомляє прокуратура Харківської області.
Також підозрювана закликала місцевих мешканців виходити на роботу до окупаційної адміністрації, підшукувала кандидатів для цього і обіцяла посприяти у працевлаштуванні.
Жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України), повідомили в ГУНП Харківської області.
Дізнання проводить Куп’янський РВП ГУНП в Харківській області.