«У мене є боржок»: офіцер бригади «Спартан» Хімік про джерела своєї мотивації

Випробування обороною Харкова, Майорська та Бахмута. Офіцер Хімік розповів про бойовий шлях гвардійців-мінометників 3 бригади оперативного призначення «Спартан».

Хімік належить до когорти офіцерів-добровольців. Приєднався до лав бригади «Спартан» у перші дні повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ в Україну. Починав з охорони стратегічних об’єктів, але щойно запропонували посаду заступника командира по роботі з особовим складом мінометної батареї, не вагаючись погодився.

Хімік, офіцер бригади «Спартан»

Наша батарея працювала у районі населених пунктів: Слатине, Прудянка, Дементіївка. Я на посаді заступника командира батареї керував трьома розрахунками. Ми стримували наступ ворога в напрямку Прудянки й допомагали відбивати атаки на Дементіївку. Працювали по різному в різних ситуаціях, інколи ставили стаціонарну позицію. Або працювали кочівним мінометом, виїжджали десь взагалі в іншому напрямку, відпрацьовували куди потрібно та повертались назад.

Після успішного Слобожанського контрнаступу підрозділ Хіміка було перекинуто у район Майорського.

Хімік, офіцер бригади «Спартан»

На другий день після того, як ми заїхали, пішов активний штурм. Ворог використовував танки, артилерію, авіацію. Але завдяки злагодженій роботі та вмілому керівництву нашого батальйону, ми відбили цей штурм. Штурмували з самого ранку і до пізнього вечора, ворог зазнав великих втрат. Коли він побачив, що позиції наші міцні, «поламав зуби», другий раз він вже не ліз туди, настільки масштабно

Після Майорського підрозділ Хіміка стримував агресію ворога у Бахмуті.

Хімік, офіцер бригади «Спартан»

Основна задача була — робота по піхоті противника, щоб вони не могли вийти на прямий вогневий контакт з нашими позиціями. У Бахмуті була велика інтенсивність, практично кожного дня йшли штурмові дії, ворог штурмував одну позицію, якщо в нього не виходило. Коли були моменти «спокою» розвідка летіла вглиб, шукала «смачні» цілі. Нашими розрахунками були вражені не один мінометний розрахунок ворога контрбатарейним вогнем, також були влучання в склади боєкомплекту противника.

Після була ротація, повернення до Харкова. Мінометники відразу ж почали навчання та відновлення підрозділу, підготовку до нових завдань.

Хімік, офіцер бригади «Спартан»

У Бахмуті був «прихід» по позиції, і нашого навідника поранило. Та нам все одно потрібно працювати: міномет має допомагати піхоті. Це вкотре показало, що людей потрібно навчати ще більше, щоб вони були взаємозамінні. На цьому тепер робимо особливий акцент.

Водночас Хімік впевнений: однієї навченості мало, у військовослужбовців повинна бути мотивація.

Хімік, офіцер бригади «Спартан»

Моя особиста мотивація це – вільна Україна, тому що, мої батьки були в окупації, я знаю, що це таке. Моя мотивація – це сім’я вдома, дружина, дитина. Також, моя мотивація це моя військова сім’я, мій підрозділ. Коли у людей «горять» очі, вони навчаються, просять більше інформації, більше провести з ними зайняття, для того, щоб успішну нищити ворога. Моя мотивація, це люди які кажуть: «Пустіть мене в бій, у мене є боржок». З такими людьми Перемога буде за нами.

Гвардійці бригади «Спартан» є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах та б’ються за волю та суверенітет українських земель. Анкета для вступу до лав бригади на сайті https://storm.mvs.gov.ua/

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.





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