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В Старосалтівській громаді працюватиме мобільна клініка

В Старосалтівській громаді працюватиме мобільна клініка

18 серпня з 10:00 у селі Зарічне Чугуївського району працюватиме мобільна клініка Британської гуманітарної місії UK-MED.  

Про це повідомляє Старосалтівська селищна військова адміністрація.

В мобільній клініці можна безкоштовно отримати :

– медичну консультацію лікаря – терапевта,

– ліки за призначенням лікаря UK-MED,

– попередній діагноз лікаря та призначення лікування,

– зробити експрес-аналіз рівня цукру в крові, поміряти сатурацію, тиск та пульс, а також пройти тест на COVID,

– консультацію психолога,

– консультацію соціального працівника з приводу вирішення питань: житла, оформлення грошової допомоги, контакти гуманітарних організацій соціального спрямування.

Агентство Телевидения Новости

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