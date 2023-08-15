Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 9444 цивільні людини – ООН

Серед загиблих – 545 дітей.

За даними Організації Об’єднаних Націй Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023-го внаслідок повномасштабної агресії Росії на території України загинуло 9444 цивільні людини.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації, пише Дзеркало тижня.

У відомстві зазначили, що серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – повідомляєтеся у заяві.

Агентство Телевидения Новости