Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:23
Просмотров: 25

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 9444 цивільні людини – ООН

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 9444 цивільні людини – ООН

Серед загиблих – 545 дітей.

За даними Організації Об’єднаних Націй Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 13 серпня 2023-го внаслідок повномасштабної агресії Росії на території України загинуло 9444 цивільні людини.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті організації, пише Дзеркало тижня.

У відомстві зазначили, що серед загиблих – 545 дітей, серед поранених – 1156.

В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

«Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб», – повідомляєтеся у заяві.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 