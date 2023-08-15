Ганна Маляр відповіла на питання, що це за зброя — «три сокири»

Lightweight Towed Howitzer M777 — 155 міліметрова легка буксирована гаубиця британсько-американської розробки.

За три сімки у назві українські військові називають її «три сокири», повідомляє заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

М777 здатна робити від 2 до 5 пострілів на хвилину в залежності від інтенсивності бойових дій.

Б’є на 40 кілометрів, так точно і швидко мало яка рашистська гармата може добити.

Артилеристи кажуть, що М777 в роботі майже вдвічі легша за “Гіацинт-Б”, тут все легше виставляється, краще продумано. М777 є простою, але напрочуд ефективною в роботі.

Розрахунку нею простіше оперувати, змінювати напрямки, є можливість швидше працювати по різних цілях, влучніше вести вогонь.

Уперше інформація про її застосування на фронтах російсько-української війни зʼявилася у травні 2022 року.

Вона випереджає радянські системи по всім параметрам: точність і дальність пострілу вища, мобільність та ергономіка краща.

А б’ють “три сокири” у два рази сильніше завдяки майже 11 кг вибухової речовини проти 6 кг у 152-мм радянських снарядах.

Серед перших відомих випадків застосування — знищення російських загарбників поблизу Білогорівки в Луганській області: 5 прямих влучань = 40 одиниць спаленої техніки.

Також вогнем М777 було знищено близько 400 окупантів та 100 одиниць техніки при форсуванні росіянами Сіверського Донця.

Для артилеристів ЗСУ вона вже «своя».

Агентство Телевидения Новости