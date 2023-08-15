Забив жінку сокирою: поліція затримала чоловіка за умисне вбивство

Зловмисник у стані сп’яніння забив жінку сокирою.

11 серпня близько 19:00 до чергової частини сектору поліцейської діяльності № 2 Богодухівського РВП звернувся син загиблої.

Він повідомив, що, повернувшись додому, виявив тіло 55-річної матері зі слідами насильницької смерті, повідомляє поліція Харківської області.

На місці події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що до вбивства жінки причетний її 64-річний співмешканець.

Його знайшли в стані алкогольного сп’яніння. Знаряддя злочину вилучене.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинення особливо тяжкого злочину чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Агентство Телевидения Новости