Ціни на комуналку в Україні зросли: що подорожчало найбільше

За рік у середньому вартість комунальних послуг в Україні зросла на 14,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляють vesti.ua.

Найбільше подорожчала електроенергія – на 69,7%.

На 10% зросли розцінки й на інші послуги.

А саме:

прибирання сміття подорожчало на 14,3%;утримання та ремонт житла – на 10,6%.

Також майже на 10% у липні відносно минулого року зросла вартість фактичної плати за оренду житла.

Дещо менше зростання зафіксовано на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 2,7%. А також:

водопостачання – на 0,8%;каналізація – на 0,7%.

У Національному банку вважають, що 2025 року в Україні буде скасовано мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг.

Як ідеться у звіті НБУ за липень 2023 року, від мораторію відмовляться через «об’єктивну необхідність».

Очікується, що після цього подорожчають газ, гаряча вода і теплопостачання.

Агентство Телевидения Новости