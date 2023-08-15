Ціни на комуналку в Україні зросли: що подорожчало найбільше
За рік у середньому вартість комунальних послуг в Україні зросла на 14,7%.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляють vesti.ua.
Найбільше подорожчала електроенергія – на 69,7%.
На 10% зросли розцінки й на інші послуги.
А саме:
прибирання сміття подорожчало на 14,3%;утримання та ремонт житла – на 10,6%.
Також майже на 10% у липні відносно минулого року зросла вартість фактичної плати за оренду житла.
Дещо менше зростання зафіксовано на послуги з управління багатоквартирними будинками – на 2,7%. А також:
водопостачання – на 0,8%;каналізація – на 0,7%.
У Національному банку вважають, що 2025 року в Україні буде скасовано мораторій на зростання тарифів на оплату комунальних послуг.
Як ідеться у звіті НБУ за липень 2023 року, від мораторію відмовляться через «об’єктивну необхідність».
Очікується, що після цього подорожчають газ, гаряча вода і теплопостачання.