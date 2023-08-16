Куп’янський напрямок: окупанти намагалися наступати в районах Вільшанів та Петропавлівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 серпня. 539 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: 4 крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 4 крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього було зафіксовано щонайменше 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Загалом протягом минулої доби ворог завдав 42 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районі Атинського, Яструбиного та Павлівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Хотіївка, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Шалигине, Степне, Угроїди, Попівка Сумської області та Гранів, Плетенівка, Охрімівка, Крейдянка, Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах південно-східніше Вільшанів та східніше Петропавлівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового, Вільшанів Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Куп’янськ, Піщане, Чернещина Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об’єкт противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости