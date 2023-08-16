Село Урожайне на Донеччині звільнили – Маляр

Про звільнення села Урожайне Донецької області повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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