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Село Урожайне на Донеччині звільнили – Маляр

Село Урожайне на Донеччині звільнили – Маляр

Про звільнення села Урожайне Донецької області повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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