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Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками

Окупанти атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками

Вночі 16 липня окупанти двічі атакували Одещину ударними безпілотниками. Основна ціль – портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, пуски «шахедів» здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

Агентство Телевидения Новости

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