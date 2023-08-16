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Трьох громадян, що перебували у розшуку, затримали у Харкові за добу

Трьох громадян, що перебували у розшуку, затримали у Харкові за добу

До поліцейських Харківщини упродовж доби звернулося 1267 громадян. Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 2836 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

За добу працівники поліції виявили трьох порушників, які перебували у розшуку. На станції метро «Масельського» під час перевірки документів у 40-річного харків’янина з’ясувалося, що його розшукують за скоєння злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України. На вулиці Гвардійців Широнінців співробітники полку поліції особливого призначення виявили 27-річного чоловіка, який у 2021 році скоїв злочин за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та переховувався від правоохоронних органів. Ще одного 41-річного розшукуваного виявили в метрополітені на станції метро «Архітектора Бекетова». Повідомлено ініціаторам розшуку. 

Правоохоронці склали 3 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8851 воєнний злочин, з яких  найбільше 8071 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 711 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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