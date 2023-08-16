Колаборантку з Куп’янського району, яка планувала вчити українських дітей за російськими стандартами, засудили на 15 років

Під час окупації села Гетьманівка Куп’янського району місцева жителька добровільно обійняла посаду «и. о. директора» школи.

Колаборантка здійснювала набір технічного персоналу та педагогічного складу до цього закладу, приймала заяви від батьків учнів про вступ дітей до школи, повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

«Директорка» наголошувала на тому, що навчальний процес буде здійснюватись за російською програмою з використанням російських підручників.

Крім того, жінка наказала бібліотекарці з’їздити до школи в смт Шевченкове, щоб вона отримала російські навчальні підручники для 1-11 класів та рюкзаки із російською символікою для учнів.

У свою чергу, українські підручники, які були у школі, що «очолила» обвинувачена, були віднесені до приміщення бібліотеки, де вони повинні були зберігатися до особливого розпорядження.

За підтримання публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 29-річну жінку у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Вироком Київського районного суду м. Харкова від 14 серпня 2023 року жінку визнано винною та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в галузі освіти та займатися освітньою діяльністю на строк 15 років.

Триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости