Душив продавчиню та погрожував пістолетом: судитимуть чоловіка, який вчинив розбій у харківському магазині

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні цього року обвинувачений прийшов до магазину аксесуарів та електронної техніки по проспекту Гагаріна у Харкові. Коли продавчиня повернулась до нього спиною, він почав її душити та наказав жінці закрити двері магазину.

Після цього зловмисник зв‘язав руки жінці та заклеїв їй рот скотчем. При цьому він дістав з-під одягу пістолет та почав погрожувати продавчині, повідомляє прокуратура Харківської області.

З магазину чоловік прихопив із собою мобільні телефони, роутери, ноутбуки, завдавши власнику шкоду на суму майже 100 тисяч гривень.

Взявши награбоване майно, зловмисник втік до Полтави, де його і було затримано працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова обвинувальний акт щодо 57-річного чоловіка за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Агентство Телевидения Новости