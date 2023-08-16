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Торговець зброєю та боєприпасами у Харкові: слідчі повідомили про підозру чоловіку

Торговець зброєю та боєприпасами у Харкові: слідчі повідомили про підозру чоловіку

Поліцейські задокументували два факти продажу зловмисником автоматів, пістолета, боєприпасів до них, а також осколкових гранат.

За незаконний “товар” він отримав близько 140 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці встановили, що 26-річний харків’янин, з метою подальшого збуту, приніс до своєї оселі автомати “АК-74М” та “АКМ-74”, магазин до нього з патронами калібру 5,45 мм, пістолет системи “ПМ”, магазини до нього з патронами калібру 9 мм, корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 й підривачі.

Поліцейські задокументували факти продажу вказаної вогнепальної зброї чоловіком та провели санкціоновані обшуки за місцем його мешкання, де також вилучили набої різного калібру, пістолет «T-Rex» та інше.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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