Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:07
Просмотров: 50

Поширював тези роспропаганди — у Харкові викрито ще одного шанувальника так званої «СВО»

Поширював тези роспропаганди — у Харкові викрито ще одного шанувальника так званої «СВО»

Служба безпеки затримала у Харкові проросійського пропагандиста, що допомагав агресору у війні проти України.

Кіберфахівці СБУ встановили, що 55-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі «Однокласники».

Чоловік регулярно публікував свої дописи, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах та займався дискредитацією Сил оборони.

Зловмисник публікував відео, в яких російські «визволителі», так би мовити, звільняють та евакуюють мирне населення.

Герої цих відео транслювали тези кремлівської пропаганди про те, що Україна нібито «была и будет русской землей», стверджували, що «натовцам эту землю не отдадут», а також запевняли, що «русским солдатам и добровольцам понятно, за что умирать», повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 