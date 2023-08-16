В Україні збільшили список підстав для евакуації авто: за що можуть забрати

В Україні уряд розширив список підстав вивезення автомобіля з вулиць на штрафмайданчики.

Йдеться про зміни, прописані у постанові №855 від 11 серпня, пише видання Багнет.

Існує тепер п’ять додаткових підстав для інспекторів вилучати авто:

якщо транспорт припарковано на майданчику, де є знак, що місце призначене для розміщення автомобілів для осіб з інвалідністю;коли транспорт на бензині стоїть на ділянці, яка призначена для паркування електромобілів;транспортний засіб перешкоджає зупинці авто, оснащеного одним чи кількома електродвигунами;у разі, коли погано видно номерний знак через його пошкодження чи забруднення, транспорт без номерного знака (тобто з тимчасовим блокуванням);незаконно встановлені знаки Збройних сил України та інших силових відомств на транспорт (тимчасове блокування).

Також немає необхідності фіксації вивезення авто евакуатором двома понятими, адже нині достатньо фото- та відео-фіксації, які можуть зробити інспектори.

Агентство Телевидения Новости