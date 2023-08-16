Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:37
Просмотров: 17

Мобілізація в Україні: в Раді пропонують комунальникам та власникам будинків дозволити вручати повістки

Мобілізація в Україні: в Раді пропонують комунальникам та власникам будинків дозволити вручати повістки

У Верховні Раді планують внести зміни до правил мобілізації військовозобов’язаних.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9566, яким пропонують внести зміни до Закону «Про мобілізацію» щодо розширення можливостей мобілізовувати громадян у військові підрозділи, а також для виконання робіт, що мають оборонний характер та забезпечують функціонування національної економіки в умовах воєнного стану, повідомляє ТСН.

У тексті законопроєкту також передбачено, що комунальники та власники будинків можуть отримати право на вручення повісток військовозобов’язаним громадянам України.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат від «Слуги Народу» Георгій Мазурашу.

Які нововведення пропонують:

комунальники та власники будинків можуть отримати право на вручення повістки військовозобов’язаним громадянам. Це буде закріплено на законодавчому рівні;також комунальники та власники будинків зможуть збирати інформацію про потенційних військовозобов’язаних громадян і сприяти після цього їхньому візиту до ТЦК та СП.

«Спроби примусом і погрозами мобілізувати громадян на військову службу негативно позначається на економіці, призводить до непотрібного соціального напруження, а також створює приємне для ворогів враження, нібито в Україні бракує сміливих патріотів, готових захищати Батьківщину зі зброєю в руках»”, – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Законопроєкт подано на розгляд Верховної Ради, для затвердження його мають ухвалити голосуванням депутатів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 