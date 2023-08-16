В Ірані режисера і продюсера засудили через показ їхнього фільму на Каннському фестивалі

В Ірані кінорежисера Саїда Рустаї і продюсера Джавада Норузбегі засудили до шести місяців увʼязнення за те, що вони минулого року показали свій фільм «Брати Лейли» на Каннському кінофестивалі.

Про це повідомляє видання Бабель із посиланням на The Guardian.

У Каннах фільм «Брати Лейли» отримав нагороду Міжнародної асоціації кінокритиків.

Стрічка розповідає про сімʼю, яка бореться з економічними труднощами в Тегерані. В Ірані вона заборонена.

Творців визнали винними у «сприянні пропаганді опозиції проти ісламської системи».

Їхній фільм нібито «порушив правила, потрапивши на міжнародні кінофестивалі без дозволу», а режисер відмовився «виправити» його на прохання Міністерства культури Ірану.

Рустаї та Норузбегі відсидять приблизно по девʼять діб.

Після цього пʼять років триватиме умовно-дострокове звільнення, протягом яких вони повинні відвідувати курси режисерів, що «плекають національні та етичні інтереси», а також не матимуть права співпрацювати з іншими кіномитцями.

Агентство Телевидения Новости