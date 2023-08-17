Окупанти завдали авіаударів в районах 11 населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 серпня. 540 доба війни.

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 82 авіаційних удари, здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань зазнала портова інфраструктура на Одещині, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура Харківської, Луганської, Донецької, Дніпровської та Херсонської областей.

За уточненою інформацією, в результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони минулої доби знищено 2 крилатих ракети Х-35/Х-59 та 16 ворожих БпЛА Shahed-136/131.

Протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі, Ветеринарного, Козачої Лопані, Гатищого, Рогані Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Тимоновичі, Блешня Чернігівської області; Тур’я, Степок, Грабовське Сумської області та Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Потихонове, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Куп’янська, Петропавлівки, Подолів, Табаївки, Пісків-Радківських, Чернещиної Харківської області та Надії Луганської області. Вів безуспішні наступальні дії в районі Сеньківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Вільшана, Петропавлівка, Чернещина Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу. Також нашими захисниками знищено 8 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости