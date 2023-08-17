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Обвинувачений САП ексдиректор лісгоспу втік за кордон

Обвинувачений САП ексдиректор лісгоспу втік за кордон

Колишній директор державного Гутянського лісового господарства Віктор Сиса втік за кордон.

Раніше його засудили до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу підкупу детектива НАБУ, повідомляє видання Слово і діло.

В лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав Сису винуватим у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд не став брати обвинуваченого під варту і залишив запобіжним заходом майже 5 млн грн застави.

Також ексдиректора Гутянського лісгоспу судять за заволодіння 50 млн грн державного підприємства.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, ексдиректор держлісгоспу Віктор Сиса та керівники підконтрольних йому товариств організували схему з продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб’єктам господарювання.

Зокрема встановлено, що впродовж 2018-2019 років за такою схемою було продано близько 15 тисяч куб. м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн.

Разом із Сисою у справі також обвинувачують Олександра Диму, Олександра Рудніка, Тетяну Корнієнко та Валерія Пасічника.

Корнієнко є рідною сестрою ексдиректора Гутянського лісгоспу, вона була керівником, засновником, підписантом і головним бухгалтером фірми «Стеклосервіс».

Пасічник був керівником «Атлантіс С», а також є двоюрідним братом дружини Віктора Сиси.

Агентство Телевидения Новости

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