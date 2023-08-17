Обвинувачений САП ексдиректор лісгоспу втік за кордон

Колишній директор державного Гутянського лісового господарства Віктор Сиса втік за кордон.

Раніше його засудили до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за спробу підкупу детектива НАБУ, повідомляє видання Слово і діло.

В лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав Сису винуватим у спробі підкупу детектива НАБУ і засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд не став брати обвинуваченого під варту і залишив запобіжним заходом майже 5 млн грн застави.

Також ексдиректора Гутянського лісгоспу судять за заволодіння 50 млн грн державного підприємства.

Нагадаємо, за версією обвинувачення, ексдиректор держлісгоспу Віктор Сиса та керівники підконтрольних йому товариств організували схему з продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб’єктам господарювання.

Зокрема встановлено, що впродовж 2018-2019 років за такою схемою було продано близько 15 тисяч куб. м деревини, в результаті чого держлісгосп недоотримав понад 50 млн грн.

Разом із Сисою у справі також обвинувачують Олександра Диму, Олександра Рудніка, Тетяну Корнієнко та Валерія Пасічника.

Корнієнко є рідною сестрою ексдиректора Гутянського лісгоспу, вона була керівником, засновником, підписантом і головним бухгалтером фірми «Стеклосервіс».

Пасічник був керівником «Атлантіс С», а також є двоюрідним братом дружини Віктора Сиси.

Агентство Телевидения Новости