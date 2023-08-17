Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 75

F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені та зими – Ігнат

F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені та зими – Ігнат

Найближчої осені та зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

«Уже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені і зими.

На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони і зможе захистити нас від ракетного та дроного тероризму росії».

При цьому Ігнат зазначив, що «як би там не було», але питання щодо навчання українських пілотів та інженерів на F-16 «зрушило з місця».

«Наші льотчики найближчим часом таки навчатимуться в країнах-членах авіаційної коаліції», – сказав він.

Ігнат також додав, що Україні й надалі потрібно посилювати ППО.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 