F-16 не зможуть захищати Україну цієї осені та зими – Ігнат

Найближчої осені та зими Україна не зможе захищати своє небо американськими винищувачами F-16.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

«Уже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені і зими.

На цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони і зможе захистити нас від ракетного та дроного тероризму росії».

При цьому Ігнат зазначив, що «як би там не було», але питання щодо навчання українських пілотів та інженерів на F-16 «зрушило з місця».

«Наші льотчики найближчим часом таки навчатимуться в країнах-членах авіаційної коаліції», – сказав він.

Ігнат також додав, що Україні й надалі потрібно посилювати ППО.

Агентство Телевидения Новости