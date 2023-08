Суперкубок УЄФА-2023: англійський «Манчестер Сіті» здолав іспанську «Севілью»

«Манчестер Сіті” в серії пенальті переграв «Севілью» у Суперкубку УЄФА.

У дебюті зустрічі команди грали на рівних, повідомляє sport.ua.

«Севілья» очікувано побудувала гру на контратаках і одна з них стала результативною в середині першого тайму.

Акунья з лівого флангу навісив на голову Ен-Несірі, який пробив без шансів для Едерсона.

Переможець Ліги Європи відкрив рахунок із першого удару в площину воріт.

Початок другої половини зустрічі міг завершитися неприємностями для «Манчестера».

Всупереч очікуванням, саме «Севілья» почала грати активно після перерви.

Але в середині другої половини зустрічі рахунок став рівним: закидання Родрі влучним ударом головою замкнув Палмер. «Севілья» одразу організувала свою відповідь, але той-таки Ен-Несірі в черговий раз не переграв Едерсона.

Підопічні Гвардіоли прагнули не доводити справу до серії пенальті (за регламентом овертайм не було передбачено), але севільці змогли вистояти.

Та на більше обидві команди не спромоглися, тож справа дійшла до серії пенальті.

Цього разу все вирішив останній удар, після якого Гудель відправив м’яч у поперечину.

«Манчестер Сіті» вперше у своїй історії став володарем Суперкубка УЄФА.

«Манчестер Сіті» – «Севілья» – 1:1 (пенальті 5:4)

