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Пожежі на Гаваях: число жертв вже досягло 110 осіб

Пожежі на Гаваях: число жертв вже досягло 110 осіб

Лісові пожежі на острові Мауї вже забрали життя 110 людей.

Про це 16 серпня повідомив телеканал CNN з посиланням на губернатора американського штату Гаваї Джоша Гріна, пише Кореспондент.

Прокуратура перевірить дії місцевої влади під час стихійного лиха через критику роботи системи оповіщення.

У ході прес-конференції Грін доручив генпрокурору перевірити дії місцевої влади під час стихійного лиха.

Це пов’язано з критикою роботи системи оповіщення – значна частина сирен мовчали під час пожеж.

За словами голови острівного агентства з надзвичайних ситуацій Германа Андаї, сирени використовуються, як правило, для попередження про наближення цунамі, і, якби вони прозвучали, люди пішли б на схил гори, де пожежі були найсильнішими.

Нагадаємо, пожежі на Гаваях почалися тиждень тому, поширенню вогню сприяв сильний вітер.

У місті Лахайна на Мауї, де мешкали 13 тисяч осіб, згоріли майже всі будинки.

Агентство Телевидения Новости

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