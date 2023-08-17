Пожежі на Гаваях: число жертв вже досягло 110 осіб
Лісові пожежі на острові Мауї вже забрали життя 110 людей.
Про це 16 серпня повідомив телеканал CNN з посиланням на губернатора американського штату Гаваї Джоша Гріна, пише Кореспондент.
Прокуратура перевірить дії місцевої влади під час стихійного лиха через критику роботи системи оповіщення.
У ході прес-конференції Грін доручив генпрокурору перевірити дії місцевої влади під час стихійного лиха.
Це пов’язано з критикою роботи системи оповіщення – значна частина сирен мовчали під час пожеж.
За словами голови острівного агентства з надзвичайних ситуацій Германа Андаї, сирени використовуються, як правило, для попередження про наближення цунамі, і, якби вони прозвучали, люди пішли б на схил гори, де пожежі були найсильнішими.
Нагадаємо, пожежі на Гаваях почалися тиждень тому, поширенню вогню сприяв сильний вітер.
У місті Лахайна на Мауї, де мешкали 13 тисяч осіб, згоріли майже всі будинки.