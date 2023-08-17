Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко шокував сумою, яку витрачає на місяць
Український кулінар Євген Клопотенко у новому інтерв’ю розповів, скільки грошей витрачає на місяць.
Як виявилось, на місяць йому потрібно 160 тисяч гривень, повідомляють Медіа новини.
За ці кошти він оплачує роботу водія, асистентки, а також допомагає батькам та витрачає на себе.
«Квартиру я орендую, – 20 тисяч грн.
Я собі взяв водія, щоб робити більше роботи, щоб заробляти більше грошей.
Водій коштує ще 30 тисяч грн.
У мене ще є помічниця-асистентка, яка робить все для того, щоб я міг більше робити. Це ще 30-40 тис. грн.
Треба допомагати батькам, там ще 20 тис. Це 110 тис.
А ще треба щось їсти, це тисяч 20.
Це 130 тис. Одяг якийсь купувати, ще бензин.
Ще квитки, до Львова треба їздити. Це десь 160 тис. грн», – пояснив Клопотенко.
Також Євген додав, що він вкладає гроші, тому його мета заробляти пізніше більше від інвестицій.
«Я інвестую. Я беру гроші, я їх віддаю людям, щоб люди заробляли, робили мою роботу.
Я за рахунок цього можу більше робити речей і більше потім заробляти.
Мені треба 150 тис. доларів, щоб написати програму для генератора меню. Де мені ці гроші взяти?
І щоб я міг усвідомити, де мені їх взяти, мені треба витрачати багато грошей, для того, щоб я міг розуміти, де мені взяти гроші для країни», – сказав кухар.