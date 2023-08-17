Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко шокував сумою, яку витрачає на місяць

Український кулінар Євген Клопотенко у новому інтерв’ю розповів, скільки грошей витрачає на місяць.

Як виявилось, на місяць йому потрібно 160 тисяч гривень, повідомляють Медіа новини.

За ці кошти він оплачує роботу водія, асистентки, а також допомагає батькам та витрачає на себе.

«Квартиру я орендую, – 20 тисяч грн.

Я собі взяв водія, щоб робити більше роботи, щоб заробляти більше грошей.

Водій коштує ще 30 тисяч грн.

У мене ще є помічниця-асистентка, яка робить все для того, щоб я міг більше робити. Це ще 30-40 тис. грн.

Треба допомагати батькам, там ще 20 тис. Це 110 тис.

А ще треба щось їсти, це тисяч 20.

Це 130 тис. Одяг якийсь купувати, ще бензин.

Ще квитки, до Львова треба їздити. Це десь 160 тис. грн», – пояснив Клопотенко.

Також Євген додав, що він вкладає гроші, тому його мета заробляти пізніше більше від інвестицій.

«Я інвестую. Я беру гроші, я їх віддаю людям, щоб люди заробляли, робили мою роботу.

Я за рахунок цього можу більше робити речей і більше потім заробляти.

Мені треба 150 тис. доларів, щоб написати програму для генератора меню. Де мені ці гроші взяти?

І щоб я міг усвідомити, де мені їх взяти, мені треба витрачати багато грошей, для того, щоб я міг розуміти, де мені взяти гроші для країни», – сказав кухар.

Агентство Телевидения Новости