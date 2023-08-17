Водій, бухгалтер та вантажник: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 17 серпня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1520 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Водій автотранспортних засобів – 20 000 грн. 2. Головний бухгалтер – 19 800 грн. 3. Вантажник – 18 000 грн. 4. Начальник теплового району – 17 580 грн. 5. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 17 000 грн. 6. Завуч з навчально-виховної роботи – 15 000 грн. 7. Вчитель спеціалізованого закладу загальної середньої освіти – 12 000 грн. 8. Юрист – 10 000 грн. 9. Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності – 9 990 грн. 10. Електромонтажник будівельний – 9 800 грн.

З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости