13 машин механізованого розмінування працюють на деокупованих територіях: ДСНС

Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина – в кожному з цих регіонів працюють піротехнічні розрахунки та механізовані помічники.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.

Це прискорює темпи розмінування територій та убезпечує особовий склад.

Чи потрібно нашим саперам більше таких машин? Однозначно, так. За короткий час вони довели свою ефективність.

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