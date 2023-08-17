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13 машин механізованого розмінування працюють на деокупованих територіях: ДСНС

13 машин механізованого розмінування працюють на деокупованих територіях: ДСНС

Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина – в кожному з цих регіонів працюють піротехнічні розрахунки та механізовані помічники.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.

Це прискорює темпи розмінування територій та убезпечує особовий склад.

Чи потрібно нашим саперам більше таких машин? Однозначно, так. За короткий час вони довели свою ефективність.

Агентство Телевидения Новости

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