Сегодня 10:08
Просмотров: 37
13 машин механізованого розмінування працюють на деокупованих територіях: ДСНС
Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина, Донеччина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина – в кожному з цих регіонів працюють піротехнічні розрахунки та механізовані помічники.
Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Харківській області.
Це прискорює темпи розмінування територій та убезпечує особовий склад.
Чи потрібно нашим саперам більше таких машин? Однозначно, так. За короткий час вони довели свою ефективність.