У ДТП в Чугуєві загинули 7-річний хлопчик та його дідусь
17 серпня близько 12:30 у місті Чугуїв Харківської області зіткнулися мікроавтобус Opel Vivaro та мопед Honda Dio.
41-річний водій Opel не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мопедом, повідомили в ГУНП Харківської області.
Водія мопеда відкинуло під автомобіль Volkswagen, який рухався позаду. В результаті 64-річний чоловік загинув на місці події. Його 7-річного онука, пасажира мопеда, з численними травмами доставили до місцевої лікарні, де від отриманих травм він помер в реанімації.
Всі обставини аварії встановлюються.
Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.