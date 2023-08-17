У ДТП в Чугуєві загинули 7-річний хлопчик та його дідусь

17 серпня близько 12:30 у місті Чугуїв Харківської області зіткнулися мікроавтобус Opel Vivaro та мопед Honda Dio.

41-річний водій Opel не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з мопедом, повідомили в ГУНП Харківської області.

Водія мопеда відкинуло під автомобіль Volkswagen, який рухався позаду. В результаті 64-річний чоловік загинув на місці події. Його 7-річного онука, пасажира мопеда, з численними травмами доставили до місцевої лікарні, де від отриманих травм він помер в реанімації.

Всі обставини аварії встановлюються.

Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Агентство Телевидения Новости