У Харкові відкрився котячий реабілітаційний центр

Харківські зооволонтери запрошують у свій реабілітаційний центр «Маленький Принц» – особливо тут чекають на дітей та військових. У центрі зараз перебувають понад 200 котів із Бахмута, Часів Яру, Херсона та з інших прифронтових міст і близько 500 рибок-біженців із Костянтинівки.

Про початок роботи центру повідомляє команда «Порятунку тварин Харків».

«Ми запрошуємо наших військових для можливості внутрішньої реабілітації та гармонізації, наших дітей, що найбільше з усіх постраждали від російського терору, та всіх бажаючих поспілкуватися із котиками, врятованими із зони бойових дій, – тим самим допомогти їм відновитися», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости