Підприємці Харкова можуть подати заявку на мікрогрант

Підприємці Харкова та ті, хто мають намір розпочати власну справу, можуть подати заявку на отримання безповоротних мікрогрантів.

За інформацією Харківського обласного центру зайнятості, за час дії грантової програми «Власна справа» у рамках урядового проєкту «єРобота» станом на 1 серпня було ухвалено 49 позитивних рішень для підприємців міста, які хочуть створити бізнес або розширити вже наявний, на загальну суму 7,7 млн грн. Профінансовано 34 нових проєкти, повідомляє пресслужба міськради.Основні напрямки бізнес-планів, за якими підприємці отримали позитивне рішення на отримання мікрогрантів: надання послуг салонами краси, швейна майстерня, сучасні системи безпеки, відкриття фастфуду, прання та хімічне чищення виробів, виробництво меблів, продаж одягу українських дизайнерів, відкриття СТО, доставлення і видача товарів тощо.Також у підприємців є доступ до різноманітних державних та міжнародних програм для фінансової, менторської, експертної та юридичної підтримки.З усіма актуальними програмами для бізнесу можна ознайомитися на офіційному сайті Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

Агентство Телевидения Новости