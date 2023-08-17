AliExpress внесли до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло китайську групу компаній Alibaba Group Holding Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

У пресслужбі НАЗК пояснили це рішення тим, що Alibaba Group продовжує працювати в рф і надає свої платформи для продажу товарів з вивезеної з окупованих територій України міді. Про це пише видання Цензор.НЕТ.

Зокрема, на території росії найбільшого поширення набула платформа онлайн-комерції AliExpress, якою керує дочірня російська компанія з групи Alibaba – ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)». Власником ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» є зареєстрована у Сінгапурі компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd.

Станом на 2023 рік компанія продовжує бізнес у росії, надаючи міжнародний майданчик для продажів закордонних товарів. Прибуток ТОВ «Алибаба.КОМ (РУ)» за 2022 рік склав 16,3 млрд рублів (близько $160 млн).

При цьому у квітні 2023 року агенція Reuters повідомила, що китайська компанія Quzhou Nova закупала щонайменше 3220 тонн мідного сплаву на загальну суму $7,4 млн у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування (контролюється росіяними) в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. За даними митниці, відвантаження мідного сплаву з заводу здійснювалися через порт Новоросійськ. З вивезеної з окупованих територій міді компанія виробляє товари, які продає на платформах Alibaba.

«Варто зауважити, що Alibaba вдається й до цензурування українського контенту на своїх платформах, пов’язаного з російською війною. У березні 2022 року Alibaba заблокувала профіль українського стрімера, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, за допис про війну. Водночас, проросійські дописи на платформі не видаляються», – зазначається у повідомленні.

Ці факти можуть свідчити про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, але й ідеологічно, вважає НАЗК.

Як повідомлялося, раніше НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни всесвітньо відомого виробника алкоголю бермудську компанію Bacardi Limited, китайського виробника автомобілів Geely та низку інших компаній.

Загалом Національне агентство з питань запобігання корупції від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну внесло понад 30 провідних компаній світу до переліку міжнародних спонсорів війни.

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