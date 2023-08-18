На Куп’янському напрямку окупанти намагалися наступати в районі Синьківки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 18 серпня. 541 доба війни.

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Покровка, Новодмитрівка, Рясне Сумської області та Охримівка, Мала Вовча, Бударки, Строївка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Кучерівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти: Дворічна, Куп’янськ, Кучерівка, Курилівка, Крохмальне Харківської області та Надія Луганської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по зенітно-ракетним комплексам. Також нашими захисниками знищено 2 ворожих ударних гелікоптери Ка-52 та 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та одну станцію РЕБ противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости