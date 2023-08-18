Гаражний кооператив та приватні будинки: в Куп’янському районі після обстрілів ліквідовано три пожежі

Протягом доби з 17 серпня по 18 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;

8 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Протягом доби у Куп’янському районі сталося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

О 07:07 внаслідок артобстрілу з боку окупантів виникла пожежа у гаражному кооперативі в селі Новоосинове Куп’янської громади. Горів один з гаражних боксів на площі 50 кв. метрів. О 07:33 до місця події виїхали рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень. Загалом 7 рятувальників та дві одиниці техніки. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о 08:09. Жертв та постраждалих немає.

О 10:17 внаслідок чергового обстрілу Куп’янська виникли одночасно дві пожежі. Загорілась господарча, літня кухня та два гаражі за однією адресою та приватний будинок за іншою. До місця події виїхали рятувальники 14-ї та 44-ї Державних пожежно-рятувальних частин. На час їх прибуття загальна площа в обох випадках складала по 80 кв. метрів. Існувала постійна загроза повторних ударів. Останній осередок горіння вдалось ліквідувати о 12:15. Внаслідок удару російських терористів одна людина звинула та одна отримала поранення.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости